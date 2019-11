Questionado sobre o estado atual da economia norte-americana, impactada pelas tensões comerciais com a China, "o rei do capital", assim chamado pela organização do Web Summit, Stephen Schwarzman reconheceu a disparidade que existe nos EUA. "O nosso país está a passar por um momento muito difícil, onde temos, pelo menos, 25% das pessoas sem poupanças. Temos aquilo a que chamaria de insuficiência de rendimentos", comentou.



"E temos de abordar esse assunto", acrescentou. "Uma das formas de resolver o problema seria aumentar o salário mínimo nos Estados Unidos para 15 dólares por hora", propôs. Atualmente, o salário mínimo nos Estados Unidos é de 7,25 dólares a nível nacional, um valor que pode variar em cada estado, desde que seja mais alto.



Esta medida, acredita o CEO do Blackstone, "afetaria cerca de 35% da nossa população". Mais importante, defende, "de uma perspetiva política, deveríamos querer que as pessoas queiram trabalhar para obter dinheiro".



A educação é outra das áreas a ser alterada. "Temos de reformar o sistema de educação. Uma das formas é permitir que os professores não paguem impostos, o que faria com que muito mais pessoas quisessem ir para o ensino, para além de mudar o atual estatuto do professor", defendeu.

