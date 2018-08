CEO do Deutsche Bank apela a "regulação unificada" para facilitar fusões

Embora na hora de conjecturar acerca da instituição que pode vir a fundir-se com o Deutsche Bank seja o alemão Commerzbank o principal "suspeito", o CEO do maior bancoalemão mostra-se preocupado com o obstáculo que as diferenças na regulação constituem na hora de arranjar o "parceiro ideal" na Europa.