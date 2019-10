CEO do Millennium Bank diz-se livre do pior cenário na Polónia após decisão "positiva" de tribunal europeu

A questão dos empréstimos imobiliários na Polónia tem marcado a banca neste país pela negativa. Contudo, o CEO do Millennium Bank mostra-se satisfeito com a última decisão da justiça.

O CEO do Millennium Bank, a unidade polaca detida pelo português BCP, considera "positiva" a decisão do Tribunal Europeu sobre os empréstimos em francos que têm causado turbulência na Polónia. Apesar da entidade europeia decidir a favor dos clientes, acaba por afastar aquele que seria o pior cenário para o gestor do banco. João Brás Jorge não vai tentar chegar a acordo com os clientes: espera que estes sejam confrontados com a visão dos tribunais e põe a hipótese de processar aqueles a quem a justiça não dê razão.