Cepsa entra na bolsa espanhola avaliada em cerca de 8 mil milhões

A Cepsa vai dar entrada na bolsa espanhola já no próximo mês de Outubro, no dia 18. O preço por acção vai oscilar entre os 13,10 e os 15,10 euros, informou a petrolífera à CNMV, a comissão de valores mobiliários espanhola, o que implica um valor de mercado que pode ir dos 7 aos 8 mil milhões de euros.





Esta será possivelmente a entrada mais relevante do ano na bolsa espanhola, considerando a capitalização bolsista. Já se esperava que o anúncio tivesse lugar esta semana, contudo, nem tudo correspondeu às expectativas: os analistas apontavam para uma avaliação superior, de 10 mil milhões. Os valores definitivos serão conhecidos no dia 16, dois dias antes da entrada efectiva em bolsa.





De forma a permitir a operação, o fundo soberano de Abu Dhabi vai lançar nos mercados 25% do capital da petrolífera. O fundo conseguirá angariar 2 mil milhões de dólares com a venda desta parcela.





A suportar as intenções da Cepsa de se lançar em bolsa estão os preços do petróleo. O "ouro negro" superou no arranque da semana a fasquia dos 85 dólares, tocando máximos de 2014.