Cerealis vende urbanização do Beato a grupo suíço

A urbanização do Beato, onde se insere o Convento do Beato, foi vendida ao grupo suíço Larfa Properties, que diz que irá dar continuidade à actividade do Convento do Beato, implementando o projecto urbanístico da autoria do Arquitecto Tomás Salgado.

"A execução daquele programa de urbanização exige conhecimentos e competências específicas que não se enquadram na estratégia do grupo Cerealis", justifica o vendedor em comunicado.

A Larfa Properties vem promover o projecto imobiliário, dando continuidade à manutenção da actividade e do património histórico do convento, refere. "O nosso grupo irá avançar com implementação do projecto urbanístico, acreditando que este será mais uma alavanca para a valorização desta zona da cidade, tendo ainda a intenção de continuar a investir na actividade de eventos do convento numa base de longo prazo", assegura Stephane Delplancq, director-geral do grupo Larfa Properties.

A Cerealis, por seu lado, fundamenta a participação que teve nesta urbanização até ao momento com o "valor patrimonial" que lhe atribui. "Temos muito orgulho no investimento contínuo que fizemos na reabilitação e dinamização do Convento do Beato, refere Rui Amorim de Sousa, CEO do grupo, na mesma nota à imprensa.

A Larfa Properties opera no ramo imobiliário e a Cerealis é um grupo agro-alimentar dedicado às massas alimentícias, farinhas industriais, cereais de pequeno-almoço e bolachas.