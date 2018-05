Cerveja Sagres reforça apoio ao futebol português

A cerveja portuguesa Sagres renovou esta terça-feira, 15 de Maio, com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o patrocínio às selecções e competições de futebol até 2024, segundo um comunicado da cervejeira.





O novo contrato, com a duração de seis anos, abrange as Selecções Nacionais de Futebol A Masculino e Feminino, a Selecção Nacional de Sub 21 (Masculino), a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira, de acordo com o comunicado.





Este que é já o apoio mais antigo da Selecção A Masculina de futebol, assinado pela primeira vez em 1993, comemorando este ano 25 anos de ligação.