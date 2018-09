CFO do banco ING demite-se após investigação de branqueamento de capitais

O banco ING já tinha dado por concluída a investigação na qual era acusado do crime de branqueamento de capitais, mas resolveu tomar novas medidas: o CFO, ligado ao departamento visado na investigação, vai afastar-se do cargo.

O responsável da pasta das finanças no banco holandês ING, Koos Timmermans, vai abandonar o cargo na sequência de uma investigação de branqueamento de capitais que recaiu sobre o banco e que se encontra concluída, perante o pagamento de 600 mil euros por parte da instituição.





"Tendo em conta a seriedade do assunto e as várias reacções entre os stakeholders desde o respectivo anúncio e o interesse do banco, chegámos à conclusão que é apropriado que sejam assumidas responsabilidades a um nível executivo", afirmou o presidente, Hans Wijers, esta terça-feira.