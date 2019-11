CGD à espera de propostas vinculativas pelo banco cabo-verdiano no arranque do ano

O presidente da CGD disse ainda esperar começar a receber "propostas indicativas no primeiro trimestre de 2020".A venda do BCA arrancou no final de setembro, com a publicação do decreto-lei em Diário da República. A operação não significa, porém, a saída da Caixa de Cabo Verde. O banco manterá uma participação de 71% no Interatlântico.

Já sobre a venda do Banco Caixa Geral, no Brasil, Paulo Macedo adiantou que estão agora "definidos os candidatos que passaram à fase final" e que terão de entregar propostas vinculativas até 25 de novembro. "Estamos agora na parte de negociação", adiantou, esperando "fazer o closing" da operação após receber as propostas dos possíveis compradores .