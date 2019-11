CGD conclui venda da unidade da África do Sul por 215 milhões

A Caixa Geral de Depósitos concluiu a venda da Mercantile, a sua subsidiária na África do Sul, por 3,56 mil milhões de rands sul-africanos (cerca de 215 milhões de euros) ao Capitec Bank, depois de o negócio ter recebido luz verde dos reguladores daquele país, no mês passado.





"A Caixa Geral de Depósitos (CGD) formalizou hoje a venda definitiva das ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited (Mercantile), ao Capitec Bank Limited (Capitec), por 3,56 mil milhões de rands sul-africanos (ZAR), cerca de 215 milhões de euros (considerando uma taxa de câmbio EUR/ZAR de 16,5), numa cerimónia de assinatura realizada em Joanesburgo, na sede da Mercantile", informa o banco público em comunicado emitido à CMVM.





Segundo a CGD, esta alienação deverá ter um impacto de 37 pontos-base no rácio CET1 consolidado, dos quais 13 pontos-base em resultado de ganhos de capital e os restantes resultantes da desalavancagem da participação.





O processo de venda do Mercantile, iniciado em 2017, faz parte do plano estratégico da CGD aprovado no âmbito do processo de recapitalização, e que prevê a racionalização do negócio internacional do banco.





Nesse âmbito, o banco liderado por Paulo Macedo concluiu também, há cerca de três semanas, a venda do BCG, a filial espanhola, ao Abanca por 364 milhões de euros.





No comunicado, a CGD salienta que, além da alienação destas unidades internacionais, tem como objetivo "a redução da sua estrutura de custos e do volume de ativos não-performantes do seu balanço, de forma a melhorar a sua rentabilidade".