CGD: Dividendos de 200 milhões? “Esse valor é plausível”

O Governo colocou em cima da mesa a possibilidade de a CGD vir a entregar 200 milhões de euros em dividendos no próximo ano. Um valor que o presidente do banco estatal, Paulo Macedo, considera ser "plausível" e baseado em estimativas "credíveis".

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, admite vir a entregar 200 milhões de euros em dividendos no próximo ano, um valor que foi avançado pelo Governo dias depois de ter revelado a proposta de Orçamento. Isto depois de, salienta o gestor, estarem garantidas as condições para que tal aconteça e de se obterem todas as autorizações necessárias.

"A opinião da gestão é de que este montante é plausível", afirmou Paulo Macedo durante a apresentação dos resultados da CGD para os primeiros nove meses do ano, quando a CGD registou lucros de 369 milhões de euros.