CGD e Saphety criam parceria para modernização e digitalização de empresas

A Caixa Geral de Depósitos e a Saphety anunciaram a criação de uma parceria que "contempla a disponibilização às empresas Caixa TOP, em condições vantajosas, a soluções que permitem a desmaterialização, simplificação e automatização de processos de negócio entre organizações de forma segura, fiável, eficiente e económica, em conformidade com o enquadramento legal aplicável, entre outras".

"A parceria estabelecida entre a Saphety e a CGD vem contribuir para a modernização e digitalização das empresas portuguesas, proporcionando-lhes ganhos de eficiência e de produtividade que reforçam a sua competitividade", sublinha em comunicado o CEO da Saphety, Rui Fontoura (na foto).

Enquanto "multinacional líder na contratação pública e faturação eletrónica, a Saphety tem vindo a disponibilizar as suas soluções a empresas em todo o mundo, dando agora a oportunidade às empresas Caixa TOP de contar com os mesmos benefícios em condições únicas, fruto do protocolo estabelecido com a CGD", acrescenta.

A Caixa Geral de Depósitos atribui o estatuto Caixa TOP às empresas que se destacam nos setores mais dinâmicos da economia e que apresentam um crescimento anual de vendas superior a 20%, ou a empresas exportadoras/ inovadoras com crescimento superior a 20% nas exportações.

O estatuto Caixa TOP é também possível de alcançar pelas empresas PME Líder ou que integrem os rankings das 1000 Maiores PME ou 500 Melhores PME.