CGD perdoa 75% da dívida para salvar Hard Club de Kalú

O credor maioritário do concessionário do espaço de espetáculos do Porto, onde as entidades estatais detêm mais de 80% dos créditos de 5,4 milhões de euros, viabilizou a entrega da empresa ao Grupo Ferreira, desprezando um plano alternativo de ex-gerente.