CGD promete melhorias nos pedidos à Caixa Geral de Aposentações em 2019

O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, antecipa que, no próximo ano, será possível trabalhar para uma maior agilidade na Caixa Geral de Aposentações, cujo conselho directivo é ocupado por administradores do banco público.

"Vamos ter notícias significativas em 2019", antecipou Macedo na conferência "Banca do Futuro", que se realizou esta terça-feira, 25 de Setembro, em Lisboa. O líder do banco público não especificou, mas deixou pistas.

"Há a questão dos pedidos, das filas de espera, dos esclarecimentos. Há aí todo um mundo muito prático que pode ajudar as pessoas", acrescentou o presidente da instituição financeira, dizendo que, no lado dos pagamentos, não há problemas.

Segundo Paulo Macedo, "os prazos não são coincidentes nem com as necessidades das pessoas nem com o mundo digital". E isso tem de mudar.

A CGA gere o regime de segurança social (pensões de reforma e outras) dos funcionários públicos e equiparados admitidos até ao final de 2005, funcionando em regime de convenção com a Caixa e tendo na sua presidência Maria João Carioca, administradora do banco público.

A transformação da CGA é um dos passos que a CGD quer dar no que diz respeito ao "negócio digital".