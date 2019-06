CGD quer penhorar salários de Berardo

A CGD já tem em curso um processo de penhora dos bens a Joe Berardo, com vista a executar uma dívida da Metalgest no valor de 61,5 milhões de euros, noticia hoje o Correio da Manhã.

Para recuperar este crédito, cuja execução resulta de uma sentença do Tribunal do Funchal de janeiro deste ano, o banco público prepara-se para avançar com a penhora dos salários que Berardo receba nas várias empresas em que exerce cargos de administração.



O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), PAulo MAcedo, disse em maio que "é óbvio" que o banco está a fazer tudo o que é possível para recuperar parte da dívida do empresário Joe Berardo.