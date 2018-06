CGD realiza roadshow para se financiar em 500 milhões

A CGD contratou seis bancos de investimento para prepararem um roadshow com o objectivo de se financiar em 500 milhões de euros, revela a Bloomberg.

Esta emissão servirá para reforçar o rácio de capital suplementar Tier 2.



As condições da emissão serão estabelecidas no "roadshow" que será realizado entretanto.



Ainda assim, esta emissão contará com uma avaliação de "rating" de B2, da Moody's, e B+, da Fitch, ambas num patamar de "lixo".

