CGD recusa enviar ao parlamento auditoria aos seus actos de gestão  

“Recusa” ? !!! “Recusa” ? !!!

Há 55 minutos

Se o senhor secretário, da digna empresa de capitais públicos CGD,

ao invés de se “recusar” (!!!) a cumprir uma determinação do Parlamento,

se preocupasse antes em retificar situações de mandatos caducados desde 2016,

de administradores de empresas da CGD,

(em atividade com responsabilidade na gestão de capitais alheios da ordem dos 30 milhares de milhões de € ! )

é que de facto, com o devido respeito, melhor cumpriria as suas obrigações de zeloso "sacristão",

terminando com situações em que se incorre no risco de empresas de rating interpretarem como indícios de um desmazelo não consentâneo com as tradições e responsabilidades da CGD !



PS: Faço votos para que o presumível e lamentável lapso seja rapidamente corrigido

sem que se dê azo a que alguém se lembre de evocar, "mutatis mutandis", o velho provérbio popular:



“Tão condenável é o ladrão, como o que fica ao portão”