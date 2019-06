CGD vai pagar 200 milhões em dividendos ao Estado esta quarta-feira

revelou o banco no documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira, 3 de junho.

Este valor corresponde ao que já era esperado pelo Governo e que Paulo Macedo, o presidente executivo da Caixa, já tinha considerado ser "plausível" ainda em outubro do ano passado. A última vez que o banco público pagou dividendos foi em 2010.



Foi no relatório e contas para 2018 que o banco estatal indicou que tinha reservado 200 milhões de euros para o pagamento de dividendos. Ou seja, 59% dos lucros de 2018. No ano passado, a CGD teve lucros de 496 milhões de euros, multiplicando o resultado de 52 milhões obtido no ano anterior.



No início de maio, Paulo Macedo disse que o objetivo é que estes dividendos sejam os primeiros "de uma longa série" de pagamentos.