Chairman da TAP: 2018 não foi bom em termos financeiros e operacionais

Sem avançar valores, Miguel Frasquilho disse que a TAP apresentará nos próximos dias os resultados de 2018, tendo voltado a apresentar desculpas pela falhas de pontualidade que chegaram a ser de 40 a 50%. " o que não é aceitável".

Miguel Frasquilho destacou entre as razões para a quebra dos resultados o impacto da subida do preço do petróleo, a valorização do kwanza e do real, os aumentos salariais e as indemnizações pagas a passageiros.





O responsável disse ainda haver uma responsabilidade alheia, apontando a faltasse de capacidade do aeroporto de Lisboa. Nesse âmbito destacou que com as obras que irão ter lugar no aeroporto Humberto Delgado, a TAP pode ter mais dois ou três anos de crescimento mas frisou que depois disso será complicado para a companhia aérea.