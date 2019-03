Chairman da TAP: “é com pena que recebemos notícia da saída da HNA”

Miguel Frasquilho disse que o grupo HNA era a porta da TAP para oriente, mas garantiu que a companhia terá de entrar no mercado asiático.

O presidente do conselho de administração da TAP afirmou esta sexta-feira, 15 de março, num almoço debate organizado pelo International Club of Portugal que "foi com pena que recebemos a notícia" de que o grupo chinês HNA vendeu a sua posição na Atlantic Gateway, que detém 45% da companhia área, ainda que salientando que "não era inesperado".

Lembrando que eram conhecidas as dificuldades do grupo chinês no último ano e meio, e a venda de ativos que vinha a fazer, Miguel Fransquilho salientou que "chegou à TAP".





"Era a nossa porta para Oriente", afirmou o responsável, garantindo ainda assim que a TAP terá de entrar no mercado asiático.