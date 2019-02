Chelsea proibido de contratar jogadores até julho de 2020

reuters

"O Comité Disciplinar sanciona o Chelsea com a proibição de registar novos jogadores, a nível nacional e internacional, nos dois próximos e consecutivos períodos", refere a nota do organismo do futebol mundial.

O clube inglês, que poderá recorrer para o Comité de Recurso, foi igualmente punido com uma multa de 600.000 francos suíços (cerca de 528.000 euros) e tem um prazo de 90 dias para regularizar a situação dos jogadores menores.

Em causa estão contratos com 29 futebolistas abaixo dos 18 anos de idade.

Em simultâneo, a FIFA pune igualmente a Federação Inglesa de Futebol, no mesmo assunto, com uma multa de 510.000 francos suíços (cerca de 449.000 euros), que tem um "período de seis meses para resolução da situação em matéria de transferência internacional e registo de menores no futebol".