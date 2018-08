China suspende parte da actividade da Dagong por violação de regras regulatórias

Bloomberg

O regulador chinês decidiu suspender parte da actividade da maior agência de rating do país, a Dagong, por violação de regras regulatórias, avança esta sexta-feira, 17 de Agosto, o Financial Times.



De acordo com a mesma publicação, a National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII), um organismo do banco central que supervisiona o mercado de dívida, decidiu suspender por um ano a actividade de instrumentos de dívida para empresas não financeiras da agência de rating.



Em comunicado, a NAFMII justificou a sua decisão com o facto de a agência de notação financeira ter prestado serviços directos de consultoria a empresas às quais atribui ratings, e por ter prestado informações falsas ao regulador durante uma investigação às suas práticas.

Há precisamente um ano, a 16 de Agosto de 2017, esta agência de notação financeira chinesa subiu o "rating" de Portugal de "BB" para "BB+", o que representa o nível mais elevado na categoria de lixo. A notação estava em "BB" desde 2013, sendo que este é um rating não solicitado por parte de Portugal.

A perspectiva do "rating" ficou estável, com a Dagong a assinalar pela positiva as melhorias na procura interna e externa, que aceleraram o crescimento da economia. Uma expansão do excedente orçamental primário e uma redução dos custos financeiros melhorou a segurança das fontes de pagamento da dívida", referiu a agência na nota publicada a 16 de Agosto.