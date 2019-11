Chinesa Huawei teve impacto de 50 milhões no PIB de Portugal em 2018

A tecnológica chinesa Huawei teve um impacto de 50 milhões de euros no PIB de Portugal no ano passado, de forma direta e indireta, num peso total de 12,8 mil milhões de euros em toda a Europa.

Um estudo sobre o impacto económico da Huawei na Europa no ano passado, realizado pela consultora britânica Oxford Economics e divulgado esta segunda-feira, 4 de novembro, demonstra que a companhia chinesa gerou um impacto de 12,8 mil milhões de euros no Produto Interno Bruto (PIB)dos países europeus em 2018, verba que tem em conta a produção da empresa e a cadeia de valor gerada (pelos seus fornecedores e trabalhadores).





No caso de Portugal, a Huawei pesou 50 milhões de euros no PIB nacional no ano passado, segundo dados disponibilizados pela Oxford Economics sobre Portugal à agência Lusa.