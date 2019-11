Chinesa Lenovo ultrapassa Dell e HP em quota de mercado na Europa

No terceiro trimestre deste ano, a Lenovo ultrapassou as rivais americanas no número de encomendas na região e foi responsável por um quarto das vendas de portáteis em todo o mundo.

A gigante tecnológica chinesa apresentou um aumento dos lucros de 20% para mais de 200 milhões de dólares (o equivalente a cerca de 180 milhões de euros), impulsionado pelo forte crescimento do número de encomendas de computadores portáteis a nível mundial, segundo anunciou a empresa.





Entre julho e setembro deste ano, a Lenovo foi responsável por um quarto das encomendas de computadores portáteis em todo o mundo, graças à forte prestação na Europa, no Médio Oriente e no Japão. No total, em três meses foram encomendados 17,3 milhões de portáteis da Lenovo.