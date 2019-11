Chineses da CNIC venderam 1,33% da EDP por 175,6 milhões

A Orise informou ter concluído com sucesso a venda – por meio de oferta particular através de um processo de accelerated bookbuild dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados – de 48.783.722 ações representativas de aproximadamente 1,33% do capital social da elétrica liderada por António Mexia.

O valor total da receita da colocação atingiu aproximadamente 175,6 milhões de euros, correspondente a um preço de 3,60 euros por ação, acrescenta o comunicado divulgado junto da CMVM. A liquidação da colocação ocorrerá a 8 de novembro, mediante a entrega das ações e o pagamento do preço à Orise, refere o mesmo documento. Após a liquidação da colocação, a Orise passará a deter 3.000.000 ações da EDP, sujeitas a um "lock-up" de 30 dias, remata o comunicado. A Société Générale atuou como "sole bookrunner" da colocação.