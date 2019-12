O investimento no valor global de 49,6 milhões de euros é totalmente financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e a Metro do Porto destaca que o valor do contrato representa uma redução de 6,5 milhões de euros face ao investimento inicialmente previsto.A empresa pretende que as novas composições comecem a ser entregues em 2021, ao ritmo de um veículo por mês. "Tendo em conta o aumento da procura que o sistema tem vindo a registar de forma muito consolidada ao longo dos últimos meses, procurar-se-á contar com algumas das novas unidades – uma vez produzidas de acordo com as exigentes especificações do Metro do Porto e devidamente testadas no terreno -, durante o segundo semestre de 2021", detalha o comunicado.

A empresa de transportes público refere que os novos veículos terão uma lotação de 252 lugares, 64 dos quais sentados, e que as composições terão duas cabines e funcionar em modo bidirecional.

A operação permite à Metro do Porto elevar a sua frota das atuais 102 unidades, todas fornecidas pela Bombardier, para 120 composições.