Ainda recentemente, o secretário de Estado da Energia norte-americano afirmou que a participação da China Three Gorges na empresa liderada por António Mexia é um desafio para os Estados Unidos. Numa conferência em Lisboa, o Danny Brouillette adiantou que "a preocupação que há é que à medida que a EDP continua a crescer nos Estados Unidos, que nós esperamos que continue, a presença do investimento chinês na EDP possa apresentar problemas (...) e isso é o que estamos a avaliar".



Ao fecho da sessão desta quarta-feira, 26 de fevereiro, a participação que a CTG colocou à venda valiam 300,5 milhões de euros. A EDP fechou em alta de 0,75% para 4,5660 euros.

"A China Three Gorges comunica a sua intenção de proceder à alienação de até 65.820.000 ações representativas de até 1,8000635% do capital da EDP", anunciou a empresa em comunicado, em que explica que a venda será feita através de processo de "accelerated bookbuilding" junto de investidores institucionais qualificados. A empresa antecipa desde já que "os termos finais da colocação serão anunciados após conclusão deste processo, que se antecipa que deverá ocorrer amanhã antes da abertura do mercado".A China Three Gorges é a principal acionista da EDP. Atualmente tem 23,27% do capital da elétrica liderada por António Mexia. Depois desta venda ficará com 21,47%, continuando a ser o maior acionista, praticamente o mesmo que tinha comprado no âmbito da privatização. Entretanto, no decurso da OPA que lançou sobre a elétrica, a CTG tinha reforçado em quase 2%, praticamente o montante que está agora a vender.As ações com que ficará depois desta venda serão sujeitas a um período de reserva, durante o qual não poderão ser vendidas, de 120 dias, explica a empresa em comunicado.O BNP Paribas e a Merrill Lynch são os colocadores.Esta redução na participação do capital da EDP acontece quase um ano depois da OPA (oferta pública de aquisição) da CTG sobre a EDP ter terminado, caindo pela não desblindagem dos estatutos em assembleia-geral, o que constitua uma condição para a oferta prosseguir.Também acontece depois de outra empresa chinesa, de capitais públicos, ter reduzido no capital da EDP. Em outubro, a CNIC comunicou ter deixado de ser acionista com participação qualificada no capital da EDP.(Notícia atualizada com mais informações)