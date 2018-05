Chineses vão lançar OPA sobre totalidade da EDP e querem mínimo de 50%

Adelino Oliveira



Nos últimos meses, a imprensa portuguesa e europeia tem dado conta do interesse de várias eléctricas europeias na EDP, como a italiana Enel, a francesa Engie ou a espanhola Gas Natural Fenosa.

A China Three Gorges detém mais de 23% da eléctrica nacional. O segundo maior accionista da EDP é uma outra empresa detida pela Estado chinês, a CNIC, que detém quase 5%. No total, a República Popular da China detém mais de 28% da eléctrica.Em resultado, a CMVM suspendeu a negociação das acções da EDP e da EDP Renováveis a aguardar a divulgação de informação relevante.

A China Three Gorges (CTG) quer passar a controlar totalmente a EDP. O maior accionista da EDP (23%) vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para ficar com 100% da eléctrica portuguesa, de acordo com o Financial Times. notícia da OPA foi lançada inicialmente pelo jornal Expresso esta sexta-feira, 11 de Maio, que destaca que o Governo português não deverá colocar entraves à operação. No entanto, existe o risco do conselho de administração da EDP considerar esta OPA hostil.A CTG vai lançar a OPA impondo como condição para o seu sucesso que, concluída a OPA, fique a deter 50% da EDP, mais uma acção, avança, por sua vez, a agência Bloomberg que revela que a CTG pretende manter a EDP cotada na bolsa de Lisboa.Os investidores chineses já entregaram o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em Lisboa.A notícia foi avançada pela SIC Notícias esta sexta-feira, 11 de Maio, que captou em fotografia e em vídeo a entrada da delegação chinesa e dos seus respectivos advogados. A reunião foi pedida pelos representantes dos investidores chineses, apurou o Negócios.