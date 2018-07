Cientistas voltam a pedir captura zero de sardinha em Portugal

O parecer, colocado no site da instituição, diz que "na situação atual, é impossível identificar uma captura acima de zero que seja compatível com a aboardagem MSY", ou seja, aquela que permita aumentar a biomassa de sardinhas adultas acima do limite biológico de segurança do stock (Blim). É por isso que "a mortalidade motivada pela pesca tem de ser reduzida significativamente dos níveis actuais se se quiser que o stock recupere no médio prazo".Segundo as estimativas dos cientistas, a suspensão total das capturas de sardinha em 2019, tal como é recomendada, permitiria um aumento de 9,8% da população adulta de sardinha. A recuperação dos espécimes adultos é fundamental para assegurar a reprodução da sardinha e o aumento do stock disponível na costa ibérica.Depois de vários meses de interdição à pesca (período que este ano se prolongou por mais um mês do que em 2017), os pescadores foram autorizados a voltar a capturar sardinha a partir de 1 de Maio.Após várias rondas negociais, a Comissão Europeia aprovou o plano da pesca de sardinha proposto por Portugal e Espanha para os próximos cinco anos. Para 2018, fixou-se um limite máximo de capturas de 14.600 toneladas, das quais 67% são para Portugal. Das 9.709 toneladas que cabem ao nosso país, metade pode ser pescada até final de Julho.



A ministra do Mar garante que o plano de pesca da sardinha, que prevê várias medidas para compensar a continuação das capturas, garante a sustentabilidade da espécie. No entanto, apesar da grande redução dos níveis de captura e dos índice de mortalidade da espécie, o número de peixes adultos voltou a cair ligeiramente no último ano.