Neste sentido, a CIP propõe facilitar o acesso às linhas de crédito de apoio à tesouraria das empresas que foram anunciadas, tornando menos restritivas as condições de elegibilidade, prevendo a bonificação da taxa de juro e adequando o seu volume às necessidades que se forem revelando.Pretende ainda acelerar os pagamentos às empresas de todas as entidades públicas e regularizar com particular urgência todos os que se encontram em atraso."O Estado deve dar o exemplo no cumprimento das suas obrigações com terceiros", sublinha.A confederação liderada por António Saraiva propõe também a suspensão temporária dos prazos para o cumprimento das obrigações fiscais e contributivas, para além da prorrogação dos prazos relativos ao IRC, já decidida.Para a CIP será ainda necessário, "um regime de Lay-off especial, extremamente ágil e totalmente compreensível, em que os direitos e encargos de todos e de cada um dos envolvidos (Estado, empregadores e trabalhadores), não deixem margem para dúvidas".Propõe também a possibilidade de ser ajustado o regime de marcação e gozo das férias às necessidades específicas que a situação requer.Para a CIP, o Governo deve tomar medidas sobre as greves dos estivadores que decorrem nos portos de Lisboa e de Setúbal e definir claramente "o que se entende por serviços essenciais, incluindo o setor alimentar".A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse na segunda-feira, à saída da reunião extraordinária que decorreu em Lisboa que as medidas de apoio às famílias e de manutenção de postos de trabalho, avançadas pelo Governo perante o desenvolvimento do novo coronavírus, vão ter um impacto de dois mil milhões de euros por mês.Segundo a ministra, a situação, neste momento, impõe que o executivo tenha de "estar permanentemente a avaliar as medidas que devem ser tomadas com a preocupação de não" se saber "quanto tempo durará esta situação".A governante explicou que, neste momento, só é possível detalhar o custo associado à medida de apoio às famílias, que se fixa em 294 milhões de euros e é definido em função do número de agregados com crianças até aos 12 anos, ou seja, 750 mil.Já o gasto associado às outras medidas é calculado por trabalhador, portanto, "os cenários são vários, conforme a variação da situação", referiu.O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira que Portugal registou a primeira morte.Há 331 pessoas infetadas até segunda-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.O Governo também anunciou na segunda-feira o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razões profissionais.