A circulação de comboios está interrompida no troço entre S. Pedro do Estoril e Cascais desde o início da madrugada por causa da queda de uma catenária, disse à Lusa fonte da CP.A mesma fonte explicou que apenas aquele troço da Linha de Cascais está afetado, pelo que a circulação entre Cais do Sodré (Lisboa) e S. Pedro do Estoril está a fazer-se dentro da normalidade.A fonte remeteu mais explicações para a Infraestruturas de Portugal, mas até ao momento não foi possível saber junto desta empresa quando se prevê a reposição da normalidade em toda a Linha de Cascais.