Estes óculos contam com um líquido com corante nos seus aros que recriam a linha do horizonte de acordo com os movimentos do utilizador.

De acordo com a Citroën, há mais de 30 milhões de pessoas na Europa que sofrem com enjoos crónicos sempre que viajam de carro e a marca francesa está empenhada em acabar com isso. A solução é relativamente simples e chama-se SEETRÖEN, explica o Aquela Máquina Estes óculos especiais foram desenvolvidos para colocar um ponto final nos enjoos por movimento e a Citroën garante que funcionam em 95% dos casos.Os óculos foram desenhados pelo estúdio 5.5 de Paris e contam com tecnologia Boarding Ring desenvolvida por uma "start-up" com o mesmo nome. Esta ideia foi originalmente desenvolvida para resolver os enjoos dos marinheiros, mas agora foi adaptada pela Citroën sob a forma de uns óculos que funcionam em todo o tipo de veículos.