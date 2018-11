O BPI regista esta terça-feira, 27 de Novembro, uma "anomalia no sistema informático" que impede os clientes do banco de aceder aos serviços online, como o homebanking, confirmou à Lusa o banco.A agência Lusa contactou o BPI, após denúncias de clientes da instituição financeira, que confirmou a existência de "uma anomalia no sistema informático que está identificada e a ser resolvida".De acordo com fonte oficial do BPI, a situação em causa provoca uma "indisponibilidade temporária" de alguns serviços, como é o caso do acesso ao serviço móvel (app) do banco.Apesar de não indicar um prazo para a resolução do problema, a mesma fonte referiu que o BPI "está a desenvolver todos os esforços para ultrapassar esta situação o mais rapidamente possível".