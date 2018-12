Clube italiano Palermo foi vendido por 10 euros

Uma empresa sedeada em Londres comprou o clube italiano de futebol Palermo pelo preço simbólico de 10 euros.

"Pensando apenas no futuro do clube e nos seus adeptos, é com um nó na garganta, que anuncio a minha saída", escreveu Zamparini Maurizio, o antigo proprietário do clube, num comunicado divulgado na página oficial do Palermo.

Segundo Zamparini, o clube, que actualmente milita no segundo escalão do futebol italiano, foi vendido por um preço simbólico, tendo o novo proprietário "assumido o compromisso de pagar a dívida do Palermo, no valor de 22,8 milhões de euros".

O antigo proprietário, que em 2002 adquiriu o clube por 15 milhões de euros, afirmou que está agendada para a próxima semana uma reunião com os novos donos do clube.

Sob a gestão de Maurizio Zamparini, o Palermo regressou em 2004 à principal liga italiana, depois de 31 anos de ausência.