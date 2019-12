Clubes portugueses são os que mais pagam a empresários para vender jogadores

Os clubes portugueses são os que mais encargos tiveram este ano em comissões pagas a empresários para vender jogadores para outros países, revela um estudo da FIFA. A despesa em comissões nas vendas triplicaram face a 2018, sem que as receitas com as saídas de atletas tenham crescido a igual ritmo.

1.º Portugal – 41,6 milhões de euros Os clubes portugueses lideram nas comissões pagas a empresários para vender jogadores. Os mais de 40 milhões de euros são inflacionados com os 12 milhões que Jorge Mendes terá recebido na transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid. 2.º Alemanha – 29,4 milhões de euros Os clubes alemães pagaram mais de 29 milhões a empresários para venderem jogadores. O maior negócio do ano foi a saída de Luka Jovic do Eintracht Frankfurt para o Real Madrid. 3.º França – 28,2 milhões de euros Os emblemas gauleses pagaram 28 milhões de euros em comissões na venda de jogadores. A transferência de Nicolas Pépé do Lille para o Arsenal foi a maior operação do ano. 4.º Itália – 26,2 milhões de euros Os clubes da Série A italiana pagaram mais de 26 milhões em comissões na venda de atletas. O português João Cancelo, que trocou a Juventus pelo Manchester City, foi o maior negócio e o empresário Jorge Mendes terá recebido mais de seis milhões. 5.º Holanda – 23 milhões de euros Os clubes holandeses gastaram 23 milhões de euros em comissões para a venda de jogadores, A maior transferência foi protagonizada por Matthijs de Ligt, do Ajax para a Juventus. 6.º Inglaterra – 14,6 milhões de euros Os emblemas da "Premier League" pagaram quase 15 milhões de euros em comissões aos empresários para vender jogadores. A transferência de Eden Hazard do Chelsea para o Real Madrid foi o maior negócio do ano. 7.º Espanha – 14,2 milhões de euros Os clubes espanhóis gastaram 14 milhões de euros em comissões pagas a empresários para vender jogadores. A maior transferência do ano foi a de Lucas Hernández do Atlético de Madrid para o Bayern de Munique. 8.º Brasil – 5 milhões de euros Os clubes brasileiros pagaram cinco milhões de euros a empresários para vender jogadores para outros campeonatos. A maior transferência do ano foi a saída de Rodrygo do Santos para o Real Madrid. 9.º Bélgica – 4,7 milhões de euros Os clubes belgas suportaram 4,7 milhões de euros em comissões pagas a empresários para vender jogadores. O maior negócio do ano foi a transferência de Wesley do Club Brugge para o Aston Villa. 10.º Rússia – 1,2 milhões de euros Os emblemas russo pagaram 1,2 milhões de euros em comissões para vender jogadores. A maior transferência do ano foi a saída de Zé Luís do Spartak de Moscovo para o FC Porto.

Os clubes portugueses são os que mais encargos tiveram este ano em comissões pagas a empresários para vender jogadores para outros países, revela um estudo da FIFA divulgado esta semana. Foram 46,1 milhões de dólares (41,6 milhões de euros ao câmbio atual) pagos aos agentes que intermediaram as saídas de jogadores.





O valor das comissões triplicou face aos 15,4 milhões de dólares (13,9 milhões de euros) desembolsados pelos emblemas portugueses para que os empresários intermediassem a venda de jogadores. Esta subida não se deve a um aumento de igual grandeza nas receitas com as transferências, uma vez que estas apenas subiram cerca de 13,5%. Ou seja, o valor das comissões pagas passou a ter um maior peso nas receitas obtidas com as transferências.Este ano, os maiores negócios do futebol português foram as transferências de João Félix (126 milhões de euros), Éder Militão (50 milhões), Raúl Jiménez (38 milhões) e Raphinha (21 milhões).Feitas as contas, os 46,1 milhões de dólares pagos pelos clubes portugueses representam um quinto dos 228,9 milhões de dólares gastos em comissões pelos clubes vendedores em todo o mundo.Atrás de Portugal surgem os clubes alemães, que gastaram 32,6 milhões de dólares (29,4 milhões de euros) em comissões para a venda de jogadores. Mais abaixo encontram-se os clubes franceses, com encargos de 31,3 milhões de dólares (28,2 milhões de euros).No que toca a comissões pagas aos agentes para a contratação de jogadores, os clubes nacionais surgem na quinta posição, com uma despesa de 32,1 milhões de dólares (28,9 milhões de euros). A lista é liderada pelos clubes italianos, que pagaram um total de 101,4 milhões de dólares (91,4 milhões de euros) aos empresários para reforçarem os seus plantéis. Seguem-se os clubes ingleses, com uma despesa de 87,4 milhões de dólares (78,8 milhões de euros).Entre compras e vendas, os clubes da Liga Nos gastaram 78,1 milhões de dólares (70,4 milhões de euros) em comissões a empresários, o que é quase metade da despesa com a contratação de jogadores, que se cifrou, segundo a FIFA, em 181,9 milhões de dólares (164 milhões de euros).O empresário Jorge Mendes terá recebido uma comissão de cerca de 12 milhões de euros na transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid.

Mas este não foi o único negócio a render milhões ao proprietário da Gestifute. A venda de João Cancelo da Juventus para o Manchester City também terá rendido perto de 6,5 milhões de euros ao empresário desportivo.



Há ainda a(s) transferência(s) de Pedro Neto, a primeira do Braga para a Lázio, por 8,5 milhões de euros, e a segunda do clube italiano para o Wolverhampton, por mais de 18 milhões.