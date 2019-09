Vila do Conde reconhece interesse público a empresa ilegal

A Assembleia Municipal de Vila do Conde ratificou a proposta do executivo camarário de atribuir o reconhecimento de interesse público municipal a uma empresa de reciclagem de areias, que opera de forma ilegal no concelho há mais 20 anos.

A proposta de atribuir o reconhecimento de interesse público municipal a uma empresa de reciclagem de areias, que opera de forma ilegal em Vila do Conde há mais 20 anos e que tinha sido aprovada na última reunião do executivo da Câmara vila-condense, foi ratificada pela Assembleia Municipal, este sábado, 7 de setembro, com 30 votos a favor, cinco contra e nove abstenções, tendo sido apontado pela autarca local como "um primeiro passo para resolver um problema que durante décadas foi ignorado".