A CMTV continua a crescer todos os dias e a chegar a cada vez mais espectadores. Os dados de audiências divulgados este domingo mostram que voltou a bater o seu próprio recorde de audiências, chegando aos 6% de share diário.A concorrência da CMTV ficou distante, com a TVI24 a registar 3,4% de share e a SIC Notícias 2,7%. A RTP3 registou 0,9% de share diário."Dois milhões e 389 mil portugueses escolheram a CMTV para estarem bem informados, num dia marcado por duas notícias principais: a Assembleia Geral do Sporting e a indisposição do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa", refere o Correio da Manhã.Até ao momento, a CMTV liderou a informação do cabo em todos os dias no ano. Os dados são da GFK.