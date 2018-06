CMTV bate o seu próprio recorde absoluto de audiências

de noticia falsa sobre o SPORTING. DEVIAM TER VERGONHA EM VEZ DE ORGULHO. ATÉ ÁS 3:00 SEMPRE A FALAR DO SCP! Nem uma palavra sobre os LAMPIÕES !! PARASITAS DO CARALLO !!

Anónimo

Há 1 hora

Pois! o primeiro canal por cabo foi a SIC NOTÍCIAS, e até se via bem. Tinha para além dos serviços noticiosos outros programas muito agradáveis. Agora juntou-se ao lixo dos outros e passaram a ser todos iguais! bola, bola,bola, bola, e mais bola, bola, bola... Já não interessa mais nada, já não cumprem com os programas diários "fixos a certas horas" como por ex: "NEGÓCIOS DA SEMANA" - QUADRATURA DO CÍRCULO"- EXPRESSO DA MEIA NOITE" - "EIXO DO MAL" etc.etc. desde que haja um pintelho de bola para se agarrarem, lá está, bola, bola, bola, bola... e eu vejo séries ou filmes noutros canais! comigo não contam, aliás esses canais para mim começam a enferrujar!