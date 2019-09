CMTV cresce 40% no horário nobre no melhor mês de sempre

No horário nobre, período de maior visionamento televisivo e de mais forte investimento publicitário, o crescimento homólogo registado pela CMTV é superior a 40%.





Ao longo do mês de agosto, a CMTV registou uma média de 86 mil e 200 espectadores a cada minuto do dia, o que equivale a um share recorde de 4,3%, o melhor resultado de sempre do canal do Correio da Manhã em ambos os critérios.