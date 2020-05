Segundo os dados da GFK, a CMTV terminou abril com um share médio mensal de 4,3%, que corresponde a cerca de 120 mil pessoas que assistem ao canal, a cada minuto. A CMTV lidera a informação do cabo em todas as regiões do país e em todas as faixas etárias.



A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas do cabo mas ainda não é emitida na TDT.

A CMTV fechou o mês de abril com um crescimento homólogo de 61,6%, e liderou até ao momento a informação nacional em todos os dias do ano.No total, a CMTV é líder no cabo há 40 meses consecutivos, e a liderança na informação sobre os seus diretos rivais reforcou-se durante o acompanhamento em permanência da crise da pandemia do covid-19.