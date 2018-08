CMTV ganha todos os dias do ano e lidera há 19 meses consecutivos

A CMTV voltou a liderar o consumo de informação no cabo no mês de julho, mês em que voltou a liderar o mercado em todos os dias, feito que se alarga aos 212 dias do ano de 2018, ou seja, a televisão do Correio da Manhã lidera a informação no cabo em todos os dias do ano.





A CMTV lidera o cabo há 19 meses consecutivos, ou seja, desde janeiro de 2017.



Em média, houve 1 milhão 907 mil portugueses a assistirem à CMTV em cada dia do mês. Em julho, a CMTV registou um share médio de 3,5%, bem à frente da TVI 24 e da SIC Notícias, ambas com 1,9% de share.

Em média, a cada minuto do dia, ao longo do mês de julho, 63.070 espectadores acompanharam a CMTV, ficando a TVI 24 na casa dos 35 mil e a SIC Notícias nos 34 mil espectadores por minuto a cada dia de consumo televisivo.





No horário nobre, o período entre as 19 e a uma da manhã, de maior consumo televisivo e de maior receita publiciária, a CMTV também manteve a liderança, com 3,1% de share médio por dia, o equivalente a perto de 1,3 milhões de espectadores por dia, à frente, como sempre, da TVI24 (1,9%) e da SIC Notícias (1,6%).