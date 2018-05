A CMTV voltou a liderar o consumo televisivo no cabo em todos os dias de Abril, ganhando a todos os concorrentes.





Também no horário nobre, que concentra a maior parte do público e do investimento comercial, a CMTV conseguiu o pleno de vitórias, ganhando a todos os concorrentes de informação no cabo em todos os dias do mês de abril.



A CMTV registou 3,4% de share médio diário ao longo do mês, quase tanto como os dois principais concorrentes juntos. A SIC Notícias registou 1,8% e a TVI 24 registou 1,7% de share médio diário. Já a RTP-3 registou 0,7%.





Com os dados do mês de abril, a CMTV (canal 8 de todas as plataformas de cabo, ainda não disponível na TDT) mantém o pleno de vitórias no ano: em 120 dias de 2018, a CMTV regista 120 dias de liderança na televisão por cabo. Todos os dados são da GFK.