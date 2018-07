A CMTV obteve no mês de Junho uma audiência total de 2 milhões e 21 mil espectadores, em média, por dia. Trata-se de um resultado histórico para a televisão do Correio da Manhã.É a primeira vez que a CMTV obtém mais de 2 milhões de espectadores diários ao longo de um mês. Recorde-se que, de acordo com os dados da GFK divulgados diariamente, a CMTV bateu o seu próprio recorde de audiências em junho, com 4% de share médio por dia.Também no horário nobre, período de maior investimento publicitário, a CMTV lidera largamente sobre todos os concorrentes. Até ao momento, a CMTV liderou o mercado de informação de cabo todos os dias do ano de 2018.