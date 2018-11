CMVM diz que ofertas pela EDP e pela Renováveis têm de ser lançadas em simultâneo

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esclareceu que as ofertas públicas de aquisição (OPA) da China Three Gorges pela EDP e pela EDP Renováveis devem decorrer ao mesmo. Mas sublinha que a OPA sobre a Renováveis fica sujeita ao sucesso da oferta da EDP.





A resposta do regulador acontece no seguimento de um pedido feito pela EDP Renováveis no dia 26 de Junho a esse propósito. No esclarecimento divulgado esta sexta-feira, 2 de Novembro, a CMVM esclarece "que, perante o anúncio público da intenção de adquirir as duas sociedades em causa, as ofertas devem – em conformidade com a prática seguida em operações anteriores – ser lançadas em simultâneo, podendo, contudo, o sucesso da OPA sobre a EDP-R (sociedade dominada) ficar sujeito ao sucesso da OPA sobre a EDP (sociedade dominante)".





O regulador detalha ainda que, neste caso, verifica-se que a oferta sobre EDP Renováveis "sendo anunciada simultaneamente com a oferta sobre a sociedade-mãe, encerra, na verdade, um cariz híbrido, uma vez que no momento em que é preliminarmente anunciada a OPA sobre a sociedade-filha, ainda não se constituiu qualquer dever do seu lançamento, motivo pelo qual a OPA não poderia ser anunciada como obrigatória".



Além disso, uma vez que se encontra "condicionada à efectiva aquisição de controlo sobre a sociedade-mãe e, indirectamente, sobre a sociedade-filha", a OPA sobre a EDP Renováveis apenas "liquidará enquanto OPA obrigatória, o que simultaneamente impede a sua plena qualificação como voluntária".