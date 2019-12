A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) advertiu hoje que a Otimize - Consultores Financeiros, que detém uma página no Facebook, não está autorizada a exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.Esta entidade, além de não estar registada na CMVM, "utiliza designação semelhante à do intermediário financeiro Optimize Investment Partners - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário registado na CMVM", adverte o regulador em comunicado, reforçando também que o Optimize Investment Partners não é objeto desta comunicação.A CNVM refere ainda que todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a Otimize - Consultores Financeiros poderão contactar o regulador português.