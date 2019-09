A Cofina emitiu mais um comunicado que dá conta do avançar das negociações com a Prisa: estas estão a intensificar-se, mas ainda não é possível avançar uma data para a conclusão das conversações, diz a empresa. Entretanto, o regulador dos mercados suspendeu a negociação dos títulos da Cofina.





Estes esclarecimentos chegam na sequência de uma solicitação da própria CMVM mas também de notícias divulgadas pelos media sobre o negócio.



Apesar deste comunicado da Cofina, a CMVM deliberou a suspensão da negociação das ações da empresa e da Media Capital "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado".



Na passada sexta-feira, foi avançado pelo Expresso , e posteriormente por outros órgãos de comunicação social, que o negócio da compra da TVI estava fechado e que deveria ser anunciado pela Cofina já esta quarta-feira, 18 de Setembro. A empresa liderada por Paulo Fernandes veio esclarecer, na altura, a pedido da CMVM, que as negociações prosseguiam A Cofina, presidida por Paulo Fernandes (na foto), ressalva ainda que o negócio está dependente da aprovação prévia pelos órgãos de administração da Cofina e da Prisa. Na mesma comunicação, a empresa informa que no caso de ser formalizado um contrato de compra e venda, será emitido em paralelo um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição sobre as ações remanescentes da Media Capital.Estes esclarecimentos chegam na sequência de uma solicitação da própria CMVM mas também de notícias divulgadas pelos media sobre o negócio.Apesar deste comunicado da Cofina, a CMVM deliberou aNa passada sexta-feira,

A Cofina informou que estão a decorrer "negociações aprofundadas" com a Prisa para a aquisição da Media Capital, as quais "se têm desenvolvido de forma muito intensa nas últimas horas", sem, contudo, conseguir estimar ainda uma data para chegar a acordo. A negociação dos títulos da Cofina foi, entretanto, suspensa pelo regulador."Não obstante a evolução recente das negociações, não é possível estimar uma data concreta para a obtenção de um acordo", lê-se no comunicado emitido pela Cofina e publicado no site da Comissão do Mercado e dos Valores Mobiliários.