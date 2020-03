CMVM suspende negociação das ações da Cofina e Media Capital

A negociação das ações da Cofina e da Media Capital foi suspensa pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Decisão surge após a Cofina ter anunciado que desiste da compra da dona da TVI.

Na Bolsa de Madrid, as ações da Prisa recuam mais de 7% no arranque da negociação. Já as ações da Media Capital, dona da TVI e de várias rádios, incluindo a Rádio Comercial, não poderão ser negociadas até à divulgação de informação relevante sobre o emitente.

De acordo com a nota do regulador, a negociação das ações da Cofina, dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Sábado e Record, entre outros títulos, encontra-se suspensa até às 09:00 desta quarta-feira.