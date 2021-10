Coca-Cola avança com despedimento coletivo de 48 pessoas em Portugal

No final de 2019, a empresa tinha 86.200 funcionários em todo o mundo.

A Coca-Cola vai avançar com um despedimento coletivo que vai tirar o emprego a 48 pessoas em Portugal e a cerca de 2.200 em todo o mundo, de acordo com a RTP3.A empresa não adianta quais as condições que irá oferecer aos seus trabalhadores, avança a estação pública.Este processo tinha sido já anunciado pela Coca-Cola no final do ano passado, sendo que só nos Estados Unidos serão despedidas 1.200 pessoas que corresponde a 12% de todos os trabalhadores da multinacional naquele país.