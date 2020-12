Coca-Cola vai eliminar mais de dois mil postos de trabalho em todo o mundo

O grupo Coca-Cola anunciou que vai eliminar 2.200 postos de trabalho a nível global, no âmbito de uma reestruturação que a multinacional está a fazer e que foi acelerada por causa da pandemia.A reestruturação vai ter maior impacto nos Estados Unidos, onde a empresa prevê despedir e indemnizar cerca de 1.200 funcionários, ou seja, 12% da força laboral da Coca-Cola naquele país.No final de 2019, a empresa sediada em Atlanta (Geórgia) tinha 86.200 funcionários em todo o mundo, mas a Coca-Cola sofreu com as restrições implementadas para mitigar a pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2, uma vez que a maioria das vendas que tem procedem do consumo fora de casa.A vendas desceram 9% no terceiro trimestre do ano, razão pela qual a empresa decidiu avançar já com a reestruturação que tinha planeada para mais tarde, que incluiu não só despedimentos, mas também a redução da linha de produtos comercializados.Deste modo, a empresa anunciou em outubro o cancelamento de 200 marcas que considerou que não vendiam unidades suficientes e que não tinham possibilidades de crescimento.O grupo também anunciou, em agosto, que a reorganização contempla renúncias voluntárias de 4.000 trabalhadores nos Estados Unidos, no Canadá e em Porto Rico.A Coca-Cola prevê gastar entre 350 e 550 milhões de dólares (aproximadamente entre 260 e 448 milhões de euros) em indemnizações.