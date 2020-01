O aumento de capital num montante máximo de 85 milhões de euros "por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro" foi aprovado por 99,48% do capital representado, tendo 0,52% optado pela abstenção.



Adicionalmente, foi aprovada por unanimidade uma alteração aos estatutos da sociedade.



Também esta quarta-feira, os acionistas da Prisa aprovaram a venda da Media Capital, dona da TVI, à Cofina.



Os detentores de títulos da Prisa deram luz verde à venda da Vertix, que detém 94,96% da Media Capital, à empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto).



O valor do negócio já estava fixado nos 123,9 milhões de euros, menos 27% do que o inicialmente previsto, que somado à dívida da Media Capital resulta num "entreprise value" de 205 milhões de euros.



A operação deverá estar concluída no primeiro trimestre deste ano.

