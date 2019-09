Cofina nega despedimentos na TVI

"É totalmente falso que a Cofina, caso as negociações com a Media Capital tenham uma conclusão positiva, pretenda dispensar trabalhadores ou que no contexto das mesmas tenha interferido com a normal gestão da estação televisiva", afirmou ao Negócios fonte oficial da empresa.

O canal TVI24 também não será descontinuado, garantiu a mesma fonte, que adiantou ainda que a Cofina "não tem qualquer ligação ou relação com a TV Record". "No contexto das negociações em curso, a Cofina não fez, nem lhe compete fazer, qualquer exigência relativamente à gestão dos diferentes ativos", acrescentou. O Sol noticiou no sábado que a Cofina pretendia dispensar José Alberto Carvalho ou Judite de Sousa, bem como fechar a TVI24. No mês passado, a Cofina confirmou estar em conversações com a espanhola Prisa para a compra da TVI. A cotada liderada por Paulo Fernandes revelou ainda que se houver sucesso nas negociações com a Prisa, então avançará com a divulgação de um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição OPA sobre as ações remanescentes da Media Capital, admitindo também a designação de um auditor externo para acompanhar o processo.